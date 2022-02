Premier League: Siege für Liverpool, Chelsea und Hasenhüttls Southampton

Liverpool bleibt in der englischen Premier League an Spitzenreiter Manchester City dran. Dank ihrer Stars Sadio Mane und Mohamed Salah drehten die "Reds" von Trainer Jürgen Klopp am Samstag gegen Abstiegskandidat Norwich City in nur wenigen Minuten einen Rückstand und gewannen daheim mit 3:1 (0:0). Chelsea kam bei Crystal Palace zu einem 1:0-(0:0)-Erfolg, während Ralph Hasenhüttls Southampton daheim Everton mit 2:0 (0:0) besiegte.

Die "Saints", für die Stuart Armstrong (52.) und Shane Long (84.) gegen das Team von Frank Lampard trafen, sind damit in der Premier League seit vier Partien ungeschlagen. In der Tabelle rangiert die Hasenhüttl-Truppe mit 32 Zählern auf Rang zehn.