Von Andi Herzogs "Zehe der Nation" bis zu Hans Hubers "Schweeeden"

Ausgerutscht am Gelsenkirchener Schnee

1973 musste sich Österreich den Schweden geschlagen geben. Und das, obwohl Augenzeugen bis heute von der Überlegenheit des rot-weiß-roten Teams überzeugt sind. Bitter, denn die Niederlage kostete die Österreicher die WM-Teilnahme 1974. Wegen Punkte- und Torgleichheit in der WM-Quali war ein Entscheidungsspiel auf neutralem Boden, in Gelsenkirchen, notwendig, wo es an jenem 27. November heftig schneite. Die Österreicher u.a. mit Werner Kriess, Franz Hasil, Kurt Jara und Hans Krankl in ihren weißen Dressen waren - trotz Überlegenheit - kaum zu sehen.

Die Schweden gingen 2:0 in Führung, Roland Hattenberger verkürzte per Kopf noch vor der Pause auf 1:2. Doch die eiskalt verteidigenden Schweden ließen nach der Pause nichts mehr zu. "Einmal ist der Ball im Schnee stecken geblieben, ein anderes Mal auf die Latte geprallt", erzählte Willy Kreuz einst dem KURIER. In der Kabine sollen nachher Tränen geflossen sein.