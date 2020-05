Und immer wieder Schweden

Herbert Prohaska

Am Mittwoch bricht die ÖFB-Equipe zur heißesten Qualifikationsphase in den kühlen Norden auf. Mit drei Mal so vielen Legionären (nämlich 15) wie 1996. Und mit doppelt so vielen Betreuern (14) wie zu jenen Qualifikationszeiten, alsder Teamchef war.

Der erfolgreiche Stockholm-Feldherr von 1996 wird die Zitterpartie am Freitag vom Patschenkino aus verfolgen, zumal nicht der Arbeitgeber von ORF-Analytiker Prohaska, sondern ATV aus Stockholm direkt überträgt.

Der einstige Schweden-Schreck Herzog sieht das Spiel überhaupt nicht.