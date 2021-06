ÖFB-Endspiel, Belgien und Co.: Diese EM-Spiele warten heute

Es geht in die entscheidende Phase der Gruppenspiele. Nachdem die Gruppe A am Sonntag den Anfang machte, folgen am Montag-Abend die nächsten vier Duelle um den Aufstieg ins EM-Achtelfinale. Der Fokus liegt dabei natürlich auf dem "Endspiel" des österreichischen Nationalteams und Hoffnungsträger Arnautovic. Dieser wird nach seinem Jubel-Eklat gegen die Ukraine von Beginn an spielen.