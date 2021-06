Alles oder Nichts: Österreichs EM-Endspiel gegen die Ukraine

Österreich steht wieder einmal vor einem Finale im letzten Gruppenspiel, es geht um Alles oder Nichts. Die Mannschaft von Teamchef Franco Foda benötigt am Montag (18 Uhr) in Bukarest gegen die Ukrainer zumindest einen Punkt für den Aufstieg in die nächste Runde, jenes Ziel, das man mittlerweile zum dritten Mal ins Visier nimmt. Zwei Mal hat es bekanntlich 2008 und 2016 nicht geklappt. „Wir wollen diesmal Geschichte schreiben“, erklärt David Alaba.