ÖFB-Teamspielerin Wienroither mit Verdacht auf Knieverletzung

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben dank eines Tores von Pauline Bremer kurz vor Ende der Verlängerung das Finale der Champions League erreicht. Der deutsche Klub gewann das Halbfinal-Rückspiel beim englischen Topverein WFC Arsenal am Montag nach Verlängerung mit 3:2 (2:2, 1:1) und trifft nach dem 2:2 im Hinspiel am 3. Juni im niederländischen Eindhoven auf den FC Barcelona. Durch die Tore von Jill Roord (41. Minute), der überragenden Alexandra Popp (58.) sowie Bremer (119.) kann der VfL nach 2013 und 2014 von seinem dritten Titelgewinn in der Königsklasse träumen.