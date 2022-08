Nach Frauen-EM: Forderung nach Grundgehalt in deutscher Liga

Die deutsche Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wünscht sich nach dem tollen EM-Auftritt der deutschen Fußball-Frauen einen dauerhaften Aufschwung für die Sportart. „Wir brauchen jetzt klare Strategien und Umsetzungen. Wir müssen die Talente mehr fördern, in die großen Stadien gehen und ein Grundgehalt in der Bundesliga einführen“, forderte Voss-Tecklenburg am Rande des Empfangs in Frankfurt.