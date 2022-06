Laura Wienroither: „Angemessene Bezahlung muss das Ziel sein“

Laura Wienroither ist die Aufsteigerin im österreichischen Nationalteam. Die 23-jährige Oberösterreicherin war 2017 noch kein Thema für einen Platz im EM-Kader. Jetzt ist die Rechtsverteidigerin die Vorzugsschülerin der jüngeren Garde, sie ist Stammspielerin und hat im Winter sogar den Sprung in die englische Liga zu Arsenal geschafft.

KURIER: Was haben Sie vor fünf Jahren gemacht, während die Fußballerinnen das Sommermärchen schrieben?

Laura Wienroither: Ich war in der Akademie in St. Pölten und habe in jenem Sommer von Neulengbach nach St. Pölten gewechselt.

Haben Sie die Erfolge bei der EM 2017 verfolgt?

Sicher. Wir waren zwar mitten in der Vorbereitung, aber die Spiele haben wir uns meist in Wien mit anderen Mädels angeschaut.