Foda nach 3:0 unzufrieden: "Wir waren lange viel zu statisch"

Philipp Wiesinger, ebenso wie Trauner vom LASK, konnte bei seinem Debüt mit seinem ersten Treffer sein Glück kaum fassen. „Ich bin am Montag noch auf der Couch gesessen und habe Playstation gespielt, bin am Dienstag zum Team gestoßen und am Mittwoch erfahren, dass ich spiele. So schnell geht es im Leben.“