ÖFB-Team: Warum der Neue einen schweren Start haben wird

Der neue, noch namenlose Teamchef ist ebenso Foda-, FIFA- wie UEFA-Opfer, was die Schonfrist betrifft. Bislang endeten die Qualifikationen im November, die neuen Bewerbe starteten nach den – von Österreich verpassten – Endrunden im September. Das Jahr 2022 ist mit der FIFA-Winter-WM und die UEFA-Nations-League vollgepflastert mit Spielen. So startet der noch Unbekannte mit einem wahren Monsterprogramm im Juni in seine Amtszeit. Am 3. Juni gastiert Österreich (Nummer 30 der Welt) in Osijek gegen Kroatien (Nummer 15 der Welt), am 6. Juni empfängt man Dänemark (Nummer 9 der Welt), am 10. Juni Frankreich (Nummer 3 der Welt), um weitere drei Tage später den Teamlehrgang mit einem Auswärtsspiel in Dänemark abzurunden. Zur Erinnerung, unter Foda schaffte Österreich den Aufstieg in die A-Gruppe der zwölf besten Teams Europas. Das ist schon etwas kurios, dass das gerade unter dem Trainer gelungen ist, unter dem Österreich kein einziges Mal in einem Bewerbsspiel gegen ein in der Weltrangliste besser platziertes Team gewinnen konnte.