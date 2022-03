Zahlenspiele: Teamchef Franco Foda in Punkten, Minuten und Toren

Am 30. Oktober 2017 übernahm Franco Foda, damals Cheftrainer des Bundesliga-Führenden Sturm Graz, das Teamchef-Amt in Österreich. Am 14. November 2017 gegen Uruguay nahm Foda erstmals auf der Trainerbank des Nationalteams platz. Der damals 51 Jahre alte Mainzer blieb vier Jahre und fünf Monate, bis sein Vertrag mit dem heutigen Tag auslaufen sollte.