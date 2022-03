Überblick: Diese 29 Teams sind fix für die WM qualifiziert

29 der 32 Teilnehmer für die Fußball-WM von 21. November bis 18. Dezember in Katar stehen fest. Morgen, Freitag, um 17 Uhr österreichischer Zeit, findet in Doha die Gruppen-Auslosung statt.

Zum Modus: 32 Mannschaften werden in acht Vorrundengruppen zu je vier Teams aufgeteilt. Die besten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale. Die Zeitverschiebung zwischen Österreich und Katar beträgt dann zwei Stunden. Die Anstoßzeiten sind 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr österreichischer Zeit. In der K.o.-Phase wird nicht vor 16 Uhr gespielt.

Das Auftaktmatch findet traditionell unter Beteiligung des Gastgeberlandes statt, im Al-Chaur Stadion. Das Finale wird im 90.000 Menschen fassenden Lusail Stadion in Doha am Nationalfeiertag Katars ausgetragen, während in Österreich der 4. Advent gefeiert wird.

Die Teilnehmer