Al-Rihla: FIFA stellt den offiziellen WM-Ball vor

Der offizielle Spielball der Fußball-WM 2022 in Katar heißt "Al-Rihla". Den Namen, der übersetzt "Reise" bedeutet, gaben der Weltverband FIFA und Partner Adidas am Mittwoch bekannt. Die WM beginnt am 21. November, das Finale ist für den 18. Dezember angesetzt. Der Ball stehe für "Hochgeschwindigkeitsfußball, da er sich in der Luft schneller bewegt als jeder andere Ball in der Geschichte des Turniers", schrieb die FIFA.