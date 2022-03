Heftige Ausschreitungen nach Nigerias WM-Aus

Das 1:1 gegen Ghana in Abuja reichte Nigeria nicht (Hinspiel 0:0) - die Mannschaft hat die Qualifikation für die WM in Katar verpasst. Das machte die Fans so wütend, dass die Situation nach dem Schlusspfiff eskalierte. Die Meute stürmte den Platz, zerstörte Werbebanden, warf Gegenstände in Richtung der Spieler und versuchte sogar über den Spielertunnel in die Kabinen zu gelangen. Die Sicherheitskräfte und die Polizei hatten Mühe, die wachsende Menge in den Griff zu bekommen. Erst als die Polizei auf dem Feld Tränengas einsetzte, beruhigte sich die Lage.

Als noch Fußball gespielt wurde, hatte Ghanas Thomas Partey (Arsenal) für die frühe Führung gesorgt (10.). William Troost-Ekong von Watford konnte per Elfmeter ausgleichen (22.), ein weiterer Treffer gelang den Gastgebern aber nicht, so dass sie wegen der Auswärtstor-Regel ausschieden.