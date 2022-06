ÖFB-Star Arnautovic: "Mein Körper ist noch lange nicht am Limit"

Viel wurde spekuliert, ob Arnautovic in die Spiel-Philosophie von Ralf Rangnick passen könnte. Der Deutsche ist davon überzeugt. "Marko ist deutlich fitter als vor zwei Jahren. Ich bin davon überzeugt, dass er körperlich dazu in der Lage ist. Dass er ein toller Fußballer ist, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Es liegt auch an ihm selbst - er ist 33 Jahre alt, da ist nicht mehr so viel Zeit, wenn er noch was gewinnen will. Da müssen wir uns beeilen." Der verbale Konter von Arnautovic: "Na dann beeilen wir uns halt."