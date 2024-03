2:0 gegen die Slowakei: Rekord-Tor beim ÖFB-Sieg in Bratislava

Nach fünf Tagen in der Sonne Andalusiens erhielt Österreichs Team in Bratislava eine wahre Kneipp-Kur. Nach dem mediterranen Klima unter der Woche in Marbella wurde es in Bratislava von Wind und waagrechtem Regen empfangen. Vielleicht war man gerade deshalb hellwach zu Beginn des ersten von vier EM-Tests.

6,3 Sekunden dauerte es, bis die Österreicher im schmucken Nationalstadion der Slowakei führten. Ohne dass ein Slowake den Ball berührt hat, stand es 0:1. Und es war Christoph Baumgartner, der sich für das schnellste Tor in der Geschichte des ÖFB-Teams feiern lassen durfte. Der 24-Jährige spazierte vom Anstoß weg an drei Slowaken vorbei und zog aus rund 22 Metern ab ins linke Eck.