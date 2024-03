Foda feiert einen Sieg beim Teamchef-Debüt für den Kosovo

Franco Foda ist mit einem Sieg in seine Amtszeit als Fußball-Teamchef des Kosovo gestartet. Mit dem früheren österreichischen Nationalcoach auf der Trainerbank gewannen die Kosovaren am Freitag in Jerewan das Testspiel gegen Armenien mit 1:0, das Goldtor erzielte Milot Rashica in der 25. Minute. LASK-Profi Valon Berisha wurde bei den Gästen in der 68. Minute ausgewechselt.