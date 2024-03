Selbstkritik im ÖFB-Team: "Haben schlampig gespielt"

Österreich hat den ersten von vier EM-Tests in Bratislava gegen die Slowakei also mit 2:0 gewonnen. Der Blitzstart in Bratislava mit dem Tor zum 1:0 nach 6,3 Sekunden von Christoph Baumgartner gefiel naturgemäß auch Ralf Rangnick.

"Wir haben natürlich einen richtig guten Start gehabt, alleine dieses Tor war das Eintrittsgeld wohl wert", sagte der Teamchef, der allerdings auch zugab: "Danach haben wir keine gute erste Hälfte gespielt, vor allem in eigenem Ballbesitz viele unerzwungene Fehler gemacht, wie ich es von uns nicht gewohnt bin."