EM-reifes ÖFB-Team: Warum es läuft, wie es läuft

Am 17. Juni startet Österreich in Düsseldorf gegen Frankreich in die EM 2024. Für Ralf Rangnick ist klar: „Wir haben uns nicht für die EURO qualifiziert nach dem olympischen Motto ‚Dabeisein ist alles‘.“ Die Trauben hängen hoch. Warum der eingeschlagene Weg nach Deutschland vielversprechend ist.

Personelle Möglichkeiten Ralf Rangnick hat mittlerweile die Qual der Wahl. „In diesem Lehrgang wurde es mir nicht leichter gemacht“, sagt der Teamchef, der soeben die Türkei ohne die vier Startelf-Spieler Alaba, Arnautovic, Sabitzer und Lienhart besiegt hatte. Der eine oder andere machte in den vergangenen zehn Tagen nicht nur auf sich aufmerksam, sondern löste womöglich schon sein EM-Ticket. Romano Schmid etwa. „Die Nominierung wird keine leichte Aufgabe, aber lieber so als andersrum und ich muss nicht nachdenken“, freut sich Rangnick über das Angebot.

Philipp Mwene präsentierte sich auf der linken Abwehrseite als Stammkraft, weshalb Maximilian Wöber in die Innenverteidigung rücken konnte, dort den verletzten Philipp Lienhart ersetzte. Rückkehrer Andreas Weimann traf in Bratislava sehenswert und zeigte bei seinen Kurzeinsätzen, dass er durchaus eine Überlegung wert ist. „Einige haben sich durch ihre Trainingsleistungen in Marbella Einsätze verdient, die haben sie nun bestätigt.“ Offensivstärke Der Ausfall von Sasa Kalajdzic schmerzt, das Fehlen von Marko Arnautovic ließ Zweifel aufkommen, ob im Angriff ausreichend Personal vorhanden ist. Das war vor den jüngsten Testspielen. Es folgten acht Tore in zwei Spielen, die Offensivgeister Michael Gregoritsch und Christoph Baumgartner, zweimal Österreichs Bester, spukten viermal mit Toren in der türkischen Abwehr herum.

Der Fahrplan Rangnick empfängt seine Kicker erst wieder in zwei Monaten im Camp in Windischgarsten. Bis dahin geht es darum, Spiele und Spieler zu beobachten und Kontakt zu halten. „Wir werden aber nicht mit jedem Spieler alle zwei Wochen telefonieren. Bei uns geht es nicht zu wie in der Waldorfschule, dass wir einen Schulkreis nach dem anderen bilden.“ Hier ein Anruf, dort eine Textnachricht müssen genügen. Der Feinschliff Ob Rangnick 20 oder 23 Feldspieler für das letzte Camp in Windischgarsten einberuft, ließ er offen. Denn im finalen EM-Kader dürfen nur 20 plus drei Torhüter stehen. „Vielleicht wollen wir dann drei fitten Spielern nicht sagen, dass wir keine Rose für sie haben“, erklärt er in Anlehnung an das TV-Format „Der Bachelor“.