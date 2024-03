Rangnick nach Österreichs 6:1: „Besser kannst du nicht spielen“

Dem ÖFB-Teamchef imponierte vor allem die Reaktion der Mannschaft auf die starke Phase der Türken in der ersten Halbzeit. Die Österreicher ließen sich nicht in die Knie zwingen, sondern schlugen eiskalt zurück. „Mich hat beeindruckt, wie wir uns in dieser schwierigen Phase ins Match zurückgekämpft haben“, lobte Rangnick.