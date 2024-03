Es ist offiziell: So sieht Österreichs Trikot für die EM aus

Seit Donnerstag ist es offiziell. Das neue Trikot der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft kann ab sofort im ÖFB-Fanshop bestellt werden. Wie in den vergangenen Jahren üblich ist das Heimtrikot rot. Das hinterlegte Muster wurde von der "filigranen Schönheit der österreichischen Jugendstil Architektur" inspiriert.

Das weiße Auswärtstrikot erscheint in Weiß, ergänzt durch graue und leuchtend türkise Akzente. Beide Shirts in der Replica-Ausführung kosten 94,99 Euro.

Erstmals in den neuen Trikots spielen werden Österreichs Frauen am 5. April beim Länderspiel gegen Deutschland in Linz.