Noten der ÖFB-Stars: Nur wenig Eigenwerbung trotz 2:0-Sieg

Leopold Querfeld, 4

Der Rapidler feierte sein Debüt, gleich von Beginn an. Nach acht Minuten wurde er verwarnt, weil er einen Fehlpass von Grillitsch nur mit einem Foul ausbessern konnte. Hatte gute Tacklings, aber auch Fehler im Spiel, weil vor ihm im Zentrum einiges nicht gepasst hat.

Kevin Danso, 3

Er mimte den Abwehrchef in Alabas Abwesenheit, rettete einmal in höchster Not. Im Spielaufbau wählte er vermehrt den Pass zur Seite, kaum in die Tiefe. Im Tandem mit Wöber solider.

Philipp Mwene, 3

War darum bemüht, das Spiel über die Seite zu eröffnen, kam aber selten durch.