ÖFB-Machtkampf: Was dem zweiten Geschäftsführer vorgeworfen wird

Seit 2016 führen Generalsekretär Thomas Hollerer und sein Kollege Bernhard Neuhold , der CEO der ÖFB-Wirtschaftsbetriebe GmbH, den ÖFB als Doppelspitze. Die schlechte Beziehung der beiden zueinander ist zu einem Problem geworden für den Fußball-Bund. Präsident Klaus Mitterdorfer hat es nicht geschafft, die Angelegenheit zu lösen. Vor wenigen Wochen wurde ein vier Seiten langer Brief Mitterdorfers an Präsidiumskollegen öffentlich.

Das Gremium ist gespalten, am Freitag tagt es. Dass es so nicht weitergehen kann, haben am Mittwoch die sechs Abteilungsleiter der ÖFB-Geschäftsstelle in einem Brief ans Präsidium verdeutlicht. Sinngemäß heißt es darin: Über die Missstände in der Geschäftsstelle sei lange genug hinweggesehen worden. Eine Lösung des Problems ist überfällig.

Dazu könnte es nun am Freitag kommen. Und während die Vorwürfe gegen Thomas Hollerer verschriftlicht wurden, sind gegen Bernhard Neuhold seitens der Belegschaft keine aufgetaucht.

Bleibt die Frage, was dem Niederösterreicher vorgeworfen wird seitens jener Präsidiumsmitglieder, die seinem Intimfeind Thomas Hollerer nahestehen? Die Sache führt zurück in die kurze Präsidenten-Ära von Gerhard Milletich. Zur Erinnerung: Der Burgenländer, im Brotberuf Verleger, trat im Jänner 2023 zurück, weil er nicht entkräften konnte, dass er sein Amt dazu benutzt hat, bei ÖFB-Sponsoren, um Inserate für seine Magazine zu keilen.