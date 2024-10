Machtkampf mit Folgen: Wie der ÖFB Teamchef Rangnick verärgert

Zuletzt leitete er Nachwuchstrainings in Leithaprodersdorf und Horn. „Es müssen alle Kräfte gebündelt werden, damit Österreich auch in Zukunft richtig gute Spieler entwickelt“, sagte der Teamchef nach den beiden Einheiten mit Zehn- bis 13-Jährigen.

In zweieinhalb Jahren in Österreich hat der Deutsche die Trainerausbildung ebenso analysiert wie den Nachwuchsfußball . Er hat sich zum Ligaformat geäußert und die Vorteile einer 16er-Liga deponiert. Er trifft sich mit politisch Verantwortlichen, um den Neubau eines Nationalstadions voranzutreiben, von dem er selbst nicht mehr profitieren würde, weil er bei der Fertigstellung nicht mehr da sein wird.

Seit Juni 2022 ist Ralf Rangnick beim ÖFB und von Beginn an ist klar: Der Mann ist mehr als ein Teamchef . Der 66-Jährige ist nicht nur Stratege, sondern auch Hackler. Er will – laut eigener Aussage – beim ÖFB Bleibendes hinterlassen und versucht, ständig zu optimieren. Ein Auszug gefällig?

Ein Vorfall in Paris

Als Fallbeispiel hat Rangnick dabei einen Vorfall kundgetan, der sich zu Beginn des Jahres in Paris wie folgt ereignet hat: Bei der Auslosung der Nations League, die gerade im Gange ist, war Neuhold von Hollerer praktisch ausgeladen worden, obwohl das A-Nationalteam in dessen Zuständigkeitsbereich fällt. Mehr noch: Neuhold ist seit Rangnicks erstem Tag beim ÖFB in organisatorischen Belangen erster Ansprechpartner des Teamchefs. Mit ihm legt Rangnick Dinge wie Heimspielorte oder Hotels für die Zeit der Vorbereitung fest. Und das für gewöhnlich direkt im Anschluss an die jeweilige Auslosung, bei der auch Termine fixiert werden.

Ob Thomas Hollerer die Beziehung zwischen dem populären Teamchef und seinem Intimfeind Bernhard Neuhold gar ein Dorn im Auge war? Der Generalsekretär war es, der seinen Kollegen nicht auf die fünfköpfige Liste der ÖFB-Delegation für Paris gesetzt hatte. Warum er lieber Bundesliga-Aufsichtsrat Philip Thonhauser mitgenommen hat? „Es besteht eine Vereinbarung zwischen dem ÖFB und der Bundesliga, dass der Aufsichtsratsvorsitzende der Liga am UEFA-Kongress teilnimmt“, sagt Hollerer. Jedoch: Der Kongress war am Vormittag, die Auslosung eine eigene Veranstaltung am Abend.