Der ÖFB-Präsident will weg vom Thema Macht - und landet wieder dort

Das schafft er, weil er außergewöhnlich fit ist für sein Alter. Der 58-Jährige trinkt keinen Alkohol, läuft täglich in der Früh mehrere Kilometer und verkörpert auf den ersten Blick ein sehr modernes Funktionärsbild. Auch seine ersten Interviews als designierter ÖFB-Präsident im Mai 2023 klangen durchaus vielversprechend. Er wolle insgesamt im Hintergrund bleiben und die Sache in den Mittelpunkt stellen, sagte er etwa zum KURIER. Die klingende Aussage „Wir müssen weg vom Thema Macht“ bot sich als Headline an.