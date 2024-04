DSV Leoben kann Cup-Anleihen nehmen: Als kleine Klubs den großen Coup landeten

Der Zweitligist trifft am Mittwoch auf Rapid und träumt vom großen Erfolg. In der Cup-Historie haben Krems, Stockerau und Pasching vorgemacht, wie es geht. Was wurde aus den Klubs?

DSV Leoben träumt vom großen Coup im Cup. Dazu gilt es am Mittwoch Rapid zu schlagen (20.45) und in einem möglichen Finale den Sieger vom Donnerstag-Schlager Salzburg gegen Sturm (20.45, beides ORF 1). Anleihen kann man sich von drei anderen Vereinen nehmen, die zum Riesentöter wurden und sensationell die Sieger-Trophäe in die Höhe stemmen konnten.

1987/1988: Als Krems den großen Ernst Happel stoppte Der Wein-Absatz wird im Mai und Juni 1988 in Wachau noch einmal gestiegen sein, als der Kremser SC als erster Zweitligist Cupsieger wurde. Unter Ernst Happel dachte man sich beim FC Tirol, dass der Cup sowieso geholt wird. Nichts da: Die Kremser gewannen das Final-Hinspiel durch Tore von Ronald Otto (eine Legende in Krems) und Thomas Janeschitz (lange Co-Trainer im ÖFB-Nationalteam) mit 2:0. Als am Tivoli Erwin Wolf bald die Kremser Führung erzielte, wurden die Tiroler nervös. Drei Tore zum 3:1 waren aufgrund der Auswärtstorregel zu wenig und die Elf von Trainer Ernst Weber holte den Titel. Nach tristen Jahren ist Krems zumindest in der Regionalliga wieder vorne dabei.

1990/1991: Als ganz Stockerau feiern konnte Rapid hatte unter Trainer Hans Krankl in der Liga enttäuscht, im Cupfinale sollte deshalb Zweitligist Stockerau ein gefundenes Fressen sein. Doch das Finale im Prater-Stadion stieß ihnen sauer auf, denn seit dem 31. Mai 1991 kennt man die Herren Michael Wenzel und Peter Pospisil auch in Hütteldorf. Sie erzielten nach 0:1-Rückstand die Tore zum 2:1 für die Elf von Willy Kreuz.

Als Belohnung durfte Stockerau im Europacup gegen Tottenham mit Gary Lineker spielen – und das beachtlich. In London und im Prater verlor man jeweils nur 0:1. Stockerau spielt heute nur noch in der 2. Landesliga und hat mit Andreas Ogris zumindest einen prominenten Coach. 2012/2013: Als Pasching gleich drei Große in die Knie zwang Regionalligist Pasching sorgte nicht nur für eine Sensation. Und stets in fremden Gefilden: 1:0 im Viertelfinale bei Rapid, dann 2:1 in Salzburg beim Titelverteidiger und Kooperationspartner. Im Finale am 30. Mai 2013 war man natürlich auch im Happel-Stadion gegen die Austria krasser Außenseiter, die Wiener waren aber scheinbar von den Meisterfeiern noch müde. Ein Tor von Daniel Sobkova besiegelte die Sensation. Trainer war damals Gerald Baumgartner (später St. Pölten und Austria). Pasching spielte im Europacup, stieg aber nie auf. 2014 folgte eine Spielgemeinschaft mit dem LASK, jetzt gibt es wieder Unterhausfußball.