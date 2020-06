Heute vor 32 Jahren: Als Ernst Happel gegen Krems baden ging

„Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob wir Cup-Sieger werden.“

So wurde Ernst Happel auf den Tag genau heute vor 32 Jahren im KURIER zitiert. Offenbar hatte der größte Trainer der österreichischen Fußball-Geschichte wohl schon so eine leichte Vorahnung, was ihm und dem FC Tirol da am Abend im zweiten Endspiel gegen den Kremser SC widerfahren würde.

Die Tiroler gewannen zwar mit 3:1, schlichen aber als geprügelte Hunde aus dem Tivolistadion, nachdem sie das erste Match in Krems mit 0:2 verloren hatten. Und perfekt war eine der größten Sensationen in der heimischen Fußballgeschichte.