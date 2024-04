Warum der Leoben-Trainer von der Cup-Sensation gegen Rapid träumt

Es ist zweimal der Meistertitel gelungen, vieles wurde bewegt. Aber wir streben nach dem Höchstmöglichen – das ist der Sieg gegen Rapid. Wir haben den nötigen Respekt, aber es ist ganz klar: Wir wollen ins Finale.

Wo liegt der Unterschied zwischen Rapid unter Ex-Trainer Barisic und jetzt unter Coach Klauß?

Rapid hat auch früher guten Fußball gespielt, Barisic hat viel für den Verein geleistet. Aber jetzt unter Klauß spielen sie schneller nach vorne, dynamischer – sie sind im Umschaltspiel richtig gut geworden.

Und wo ist der Unterschied zwischen Leoben-Vorgänger Jancker und Ihnen?

So wie ich es über Zoki gesagt habe, gilt das auch für Carsten Jancker: Er war überaus erfolgreich. Hut ab für zwei Aufstiege! Was sich verändert hat: Es gibt in der 2. Liga so starke Konkurrenz, dass wir aktiver gegen den Ball arbeiten müssen. Dafür mussten wir intensiver trainieren und Automatismen einüben. Es ist unser Markenzeichen geworden, dass wir kompakt sind und wenig zulassen.