Rapid-Matchwinner Grüll: "Es tut gut, wieder am Platz zu stehen"

Bei seiner Rückkehr nach der Sperre spielte Marco Grüll am Sonntag groß auf und war mit drei Toren der Matchwinner beim souveränen 3:0-Erfolg in Hartberg.

Für den 25-Jährigen war der Triple-Pack von Hartberg eine Premiere . Erstmals in seiner Profi-Karriere waren Grüll drei Tore in einem Pflichtspiel gelungen. Die Rolle als Stoßstürmer, die er für den gesperrten Guido Burgstaller einnehmen musste, behagte ihm offensichtlich. "Im Endeffekt hat nur das Ergebnis gezählt. Wichtig ist, dass wir das Selbstvertrauen mitnehmen."

Trotz des klaren Auswärtssieges zeigten sich die Rapidler selbstkritisch. "Das war nicht das beste Spiel von uns", meinte etwa Marco Grüll. Auch Coach Robert Klauß verwies nach dem höchsten Erfolg mit den Hütteldorfern auf die schwächere Phase in den ersten 45 Minuten:

"Grundsätzlich braucht man nach einem 3:0 in Hartberg nicht das Haar in der Suppe zu suchen. So gut war es nicht. Wir waren aber vorne sehr zielstrebig und haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht."