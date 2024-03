Ohne Rauch geht's auch: ÖFB-Fans als Vorbild für Rapid- und Austria-Anhänger

Machen sich solche Hobby-Kritiker nur eine Hetz oder fällt es mit grüner oder violetter Brille so schwer, sich für Rot-Weiß-Rot zu begeistern, wenn (wie beim 6:1) kein Rapidler und kein Austrianer in der Nationalelf aufscheint? Ungleich ernst zu nehmender ist ein anderer Zahlenvergleich. Und zwar jener der Polizei, die beim Wiener Derby Rapid – Austria (3:0) und beim Ländermatch mit gleich großem (über 400-köpfigen) Aufgebot im Einsatz war.

So bemerkenswert wie das Verhalten des Publikums (einschließlich des türkischen) und der Auftritt der ÖFB-Spieler war auch deren schaumgebremste Matchanalyse. Niemand verfiel in Euphorie. Von Teamchef Ralf Rangnick bis zu Xaver Schlager war vielmehr zu hören, dass der Sieg etwas zu hoch ausgefallen sei.

Schlüsselfigur

Tatsächlich hätte das Ländermatch ohne VAR (Video Assistant Referee) nicht 6:1, sondern 4:1 geendet. Drei Tage zuvor kam man bei Slowakei – Österreich noch ohne VAR aus. So wie das in Österreichs zweiter Liga mangels Infrastruktur üblich ist. Am Mittwoch aber wird erstmals ein VAR-Team auch vor dem Monte-Schlacko-Stadion des Zweitligaklubs DSV Leoben in einem Video-Bus vor Bildschirmen sitzen.