Warum Sprechchöre von Rapid-Fans diskriminierender waren als andere

„Es ist ein laufender Lern- und Entwicklungsprozess“, heißt es bei der Liga. Man orientiere sich unter anderem am internationalen Fußball, wo Anti-Diskriminierung einen hohen Stellenwert einnimmt, so ein Liga-Sprecher.

Seit Sommer 2023 hat die Liga den Maßnahmenkatalog des Senat 1 erweitert, in dem unter anderem Pyrotechnik , Spielunterbrechungen und Platzstürme von Anhängern geahndet werden können. In diesem Rahmen können auch diskriminierende Inhalte von Fangesängen sanktioniert werden.

Wie in Teilen der Gesellschaft, so wird man auch im Fußball hellhöriger, was diskriminierende Sprache betrifft. Insbesondere in den Bereichen Rassismus, Sexismus, Homophobie und Antisemitismus.