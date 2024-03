Acht Spiele im April: Rapid-Trainer Robert Klauß freut sich "extrem"

„Crunch Time sagt man bei uns“, erklärt Rapid-Trainer Robert Klauß, was auf seine Mannschaft im April wartet – acht Spiele in einem Monat. Der 39-Jährige will vor dem Sonntag-Spiel in Hartberg gar keine Jammerei aufkommen lassen: „Das ist die schönste Zeit im Fußball. Die Jungs wollen lieber spielen als trainieren. Ich freue mich extrem darauf.“