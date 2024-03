Rapid-Profi Lukas Grgic: "Mentalitätsmonster? Ja, das bin ich"

Das Gefühl habe ich, ja. In der Öffentlichkeit stehen wir jetzt da, wie wir nicht gesehen werden wollen. Die Sperren tun weh, aber jetzt müssen die anderen ihre Chance nutzen. Das schweißt uns noch mehr zusammen. Jeder Gesperrte war auch in Klagenfurt mit. Das zeichnet eine Mannschaft aus. Jetzt freue ich mich auf die Meistergruppe, weil es jetzt gilt, unser Potenzial abzurufen.

Wir hatten viele Ups an Downs. Vielleicht hätten wir es früher entscheiden müssen. Aber das gehört zur Entwicklung dazu, wenn man sieht, wie viele junge Österreicher und Eigenbauspieler wir einsetzen. Ich wüsste keinen anderen Klub, der das macht. Es macht Spaß mit den Burschen, weil sie so viel Potenzial haben. Ich bin stolz, ein Teil davon zu sein.

Für einen Sportler ist es aber wohl sicher mental schwer, sich umzustellen vom ’Gewinnen-wollen’ auf den ’Punkt retten’, oder?

Das ist halt so durch die Ligareform. Da muss man dann eben auch mal auf ein Resultat spielen und nichts mehr zulassen. Aber klar, es gibt sicher keinen Profi, der unter der Woche trainiert, damit er am Wochenende auf ein x spielt.

Unter Trainer Robert Klauß sind Sie einer der Gewinner, standen in der Liga immer in der Starformation. Was will er von Ihnen?

Der Robert gibt mir das nötige Vertrauen. Die Anfangszeit bei Rapid war schwierig mit meiner Krankheit. Du kommst zu einem neuen Verein und fällst aus. Dann hat die Mannschaft relativ gut performt. Und am Schluss habe ich, obwohl ich topfit war, wenig Spielzeit bekommen. Aber ich bin nicht nachtragend. Jeder Trainer hat seine eigene Philosophie. Robert sieht, dass ich ein Leader in der Mannschaft sein kann. In dieser Rolle fühle ich mich wohl.