Rapid plant ersten Sommereinkauf und buhlt um Talent aus Leverkusen

Die Länderspielpause im Frühling ist der ideale Zeitpunkt für einen Urlaub des Sportdirektors: Die Winter-Transfers sind abgehakt, das Sommerfenster ist noch weit genug entfernt.

Markus Katzer verzichtet dennoch: „Ich möchte mir am Donnerstag unseren Test gegen die Vienna anschauen und am Montag bin ich bei einem Kongress in Amsterdam. Außerdem komme ich jeden Tag gerne ins Trainingszentrum, weil wir merken, dass unsere Bemühungen etwas bewirken.“