Vor 30 Jahren: Als Stockerau gegen Rapid die Pokal-Sensation gelang

Kreuz, der diesen Wunsch ignorierte, bediente damals noch jeden Morgen in seiner Trafik in Alt-Erlaa die Kunden. Obwohl davor Profi in den Niederlanden und während der Argentinien-WM ’78 in diversen Zeitungs-Weltauswahlen „nominiert“ gewesen. Einer von dieser Qualität würde heute, zumal finanziell bis zum Lebensende abgesichert, kaum hinter der Budel stehen.

Als die 78er-Helden im Juni 2018 zum Nostalgietreff „40 Jahre Córdoba“ ins Hernalser Metropol geladen wurden und Johann K. mit der Band Monti Beton als Entertainer begeisterte, fehlte Kreuz. Nach einer Hüft-OP zwang ihn ein Spitalskeim in die Knie. Die neue Hüfte musste entfernt werden. „Drei Monate lang hab’ ich keine Hüfte gehabt.“

Inzwischen spielt Kreuz – wieder fit und seit gestern 72 Jahre alt – den Trainer nur, wenn es gilt, mit seinem achtjährigen talentierten Enkerl („A Linksfuß“) das Passen und Stoppen zu üben.