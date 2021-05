Langfristiger Vertrag: Andreas Herzog ist neuer Admira-Trainer

Der KURIER hatte es bereits am 15. Mai berichtet. Die Folge waren Dementis von mehreren offiziellen Seiten und schließlich am Pfingstmontag doch die offizielle Bestätigung: Rekordteamspieler Andreas Herzog wird neuer Trainer bei der Admira und damit erstmals Coach in der österreichischen Bundesliga.

Wie der Verein bekanntgab, unterzeichnete der 52-Jährige einen "langfristigen Vertrag". Über die genaue Dauer wurden keine Angaben gemacht.