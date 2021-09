Cup-Duell gegen Admira: Rapid will Befreiungsschlag und Revanche

Im Vorjahr im Finale war der LASK, der sich in einer sportlich ebenso prekären Situation befindet wie Rapid und so wie die Hütteldorfer Probleme in der Offensive hat. Allerdings: Der LASK hatte zuletzt meist einen deutlich höheren Wert an „expected goals“ vorzuweisen als seine Gegner. Bei den Linzern mangelte es nicht an vorhandenen Chancen, sondern in erster Linie am Verwerten dieser. Ob sie gegen Stripfing heute (18 Uhr, live ORF Sport plus) besser genützt werden?