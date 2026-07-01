Norwegens Superstar Haaland: „Das ist Geschichte, das ist unglaublich“

Die Fans der Norweger werden bei dieser Weltmeisterschaft noch mindestens einmal mit ihrer Mannschaft rudern können. Zu verdanken ist das unter anderem Antonio Nusa . Mit dem 1:0 brachte er die Skandinavier nicht nur auf Siegeskurs, er schrieb beim Spiel gegen die Elfenbeinküste nach 39 Minuten auch norwegische WM-Geschichte. Er schoss nämlich das erste Tor für Norwegen in einer WM-K.o.-Phase seit 1938. Im anschließenden Interview erzählte RB-Leipzig-Spieler unter Tränen: „Ich bin sehr dankbar, hier zu sein, mit euch zu sprechen und dazu beigetragen zu haben, dass Norwegen Geschichte schreibt.“

Alles besser ohne Italien?

Das lange Warten hat für die Norweger also ein Ende. Nach dem 2:1-Erfolg über die Elfenbeinküste stehen sie nun also wieder in einem WM-Achtelfinale. Auch da ist es schon ein Zeiterl her, als den Norwegern das zum letzten Mal gelungen ist. Vor 28 Jahren schied die Mannschaft abermals gegen Italien aus. Damals allerdings ohne erzieltem Tor und mit 1:0 in der regulären Spielzeit.

Ein eventuell gutes Omen für die Norweger: Bei den bisherigen drei Weltmeisterschaften, für die sich die Skandinavier qualifiziert haben, hieß der Gegner eben immer Italien. Nachdem die „Squadra Azzurra“ diesmal nicht bei der WM-Endrunde dabei ist, steht den Norwegern also nichts mehr im Wege. Ein noch besseres Omen: Bei der WM 1998 gewannen die Norweger überraschend mit 2:1 gegen den damaligen Titelverteidiger und jetzigen Gegner Brasilien.

Die „Selecao“ wird diese erneute Sensation vermeiden wollen. Brasilien hatte sich bereits am Montag dank eines Last-Minute-Treffers ebenfalls mit 2:1 gegen stark auftretende Japaner durchsetzen können. Hauptsache weiter, wird man sich bei den Südamerikanern denken, das Spiel gegen Japan konnten sie erst in der 96. zu ihren Gunsten entscheiden.