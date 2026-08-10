Bericht aufgetaucht: Morddrohungen gegen Messi während der WM

Lionel Messi sollte während der Fußball-WM in den USA ums Leben gebracht werden. Zwei Morddrohungen richteten sich gegen den Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, in beiden Fällen war von Bomben die Rede, in einem Fall zusätzlich von einem halbautomatischen Gewehr, das berichtet nun die spanische Sporttageszeitung Marca.

Am 27. Juni, Stunden vor dem WM-Gruppenspiel in Dallas gegen Jordanien, meldet sich ein Anrufer am Flughafen der Stadt. Er habe zwei Komplizen, sagt er, selbstgebaute Bomben, ein AR-15-Gewehr. Ziel: das Stadion, die Spieler – und ausdrücklich Messi. Argentinien spielt trotzdem, gewinnt 3:1.

Vier Bomben am Körper?

Zehn Tage später, vor dem Achtelfinale gegen Ägypten in Atlanta, folgt eine zweite Drohung. Ein X-Account kündigt an, mit vier Bomben am Körper ins Stadion zu gehen. Während des Spiels meldet ein Anrufer zusätzlich drei Sprengsätze in Mülltonnen. Sprengstoffhunde durchsuchen das Stadion. Sie finden nichts.