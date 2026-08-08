Schock für Lionel Messi: Todesfall in der Familie

Der argentinische Superstar Lionel Messi trauert um seinen Vater. Jorge Messi ist Freitagnacht in einem Spital in Rosario im Alter von 68 Jahren nach langer Krankheit gestorben . Jorge war ein enger Begleiter von Lionel während dessen gesamter Karriere, angefangen in dessen frühen Jahren in Barcelona. Er war eine wichtige Stütze und fungierte zudem einige Jahre lang als dessen Vertreter.

Wie die Familie mitteilte, verbrachte Jorge Messi seine letzten Monate abwechselnd in einem medizinischen Zentrum in Rosario und zu Hause, begleitet von seiner Frau Celia und seinen Kindern Rodrigo, Matias und Maria Sol. Lionel Messi hatte nach der Weltmeisterschaft Zeit mit seinem Vater verbracht, bevor er zu seinem Verein Inter Miami zurückkehrte.

Während der Weltmeisterschaft erlebte der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft eine Achterbahn der Gefühle. Nachdem er im Auftaktspiel gegen Algerien einen Hattrick erzielt hatte, brach er beim Jubel über sein erstes Tor in Tränen aus. Später erklärte Lionel Messi, seine Tränen seien durch „etwas, das nichts mit Fußball zu tun hat“, ausgelöst worden, nachdem er „einige schwierige, komplizierte Tage“ durchlebt habe. Wenige Tage später veröffentlichte die Familie eine Erklärung zu Jorges gesundheitlicher Situation.