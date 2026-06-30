Elfenbeinküste gegen Norwegen live: So steht es beim WM-Spiel

Nach dem erstmaligen Einzug in die K.-o.-Phase bei einer WM will die Elfenbeinküste weiter Geschichte schreiben. In der Gruppenphase gelangen zwei Siege - und wäre Deniz Undav nicht gewesen, wäre auch die Partie gegen Deutschland mindestens nicht verloren gegangen. Der offensive Spielstil der Norweger rund um Superstar Erling Haaland könnte der Elfenbeinküste mit ihren schnellen (Konter-)Stürmern entgegenkommen.

Norwegen startete furios in die Fußball-WM 2026 und hatte das Ticket für die K.-o.-Runde schon nach zwei Spieltagen sicher. Die anschließende XXL-Rotation beim 1:4 gegen Frankreich rief zwar auch reichlich Kritik hervor, Trainer Stale Solbakken verteidigte sie aber vehement. Gegen die Elfenbeinküste (19 Uhr/live ServusTV) sind die Norweger favorisiert.

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