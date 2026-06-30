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Fußball-WM 2026

Elfenbeinküste gegen Norwegen live: So steht es beim WM-Spiel

Die Elfenbeinküste steht erstmals bei einer WM in der K.-o.-Phase. Im Sechzehntelfinale der WM 2026 trifft man nun auf Haaland und Norwegen (19 Uhr/live ServusTV).
30.06.2026, 18:00

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FIFA World Cup 2026 - Group I - Norway v France

Nach dem erstmaligen Einzug in die K.-o.-Phase bei einer WM will die Elfenbeinküste weiter Geschichte schreiben. In der Gruppenphase gelangen zwei Siege - und wäre Deniz Undav nicht gewesen, wäre auch die Partie gegen Deutschland mindestens nicht verloren gegangen. Der offensive Spielstil der Norweger rund um Superstar Erling Haaland könnte der Elfenbeinküste mit ihren schnellen (Konter-)Stürmern entgegenkommen.

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Norwegen startete furios in die Fußball-WM 2026 und hatte das Ticket für die K.-o.-Runde schon nach zwei Spieltagen sicher. Die anschließende XXL-Rotation beim 1:4 gegen Frankreich rief zwar auch reichlich Kritik hervor, Trainer Stale Solbakken verteidigte sie aber vehement. Gegen die Elfenbeinküste (19 Uhr/live ServusTV) sind die Norweger favorisiert.

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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