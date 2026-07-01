WM: Die besten Public-Viewing-Spots in Wien, NÖ und dem Burgenland

Österreich hat bei der WM Geschichte geschrieben: Erstmals seit 1982 überstand das Nationalteam die Gruppenphase und steht im Sechzehntelfinale. Das dramatische 3:3 gegen Algerien reichte am Ende hauchdünn für den Aufstieg und sorgte bei den rot-weiß-roten Fans in Kansas City für ausgelassene Jubelszenen. Nun wartet die nächste Mammutaufgabe: Am Donnerstag trifft Österreich in Los Angeles auf Spanien. Gegen den Favoriten geht das ÖFB-Team erneut als Außenseiter in die Partie, hofft aber, das nächste Kapitel seines WM-Märchens schreiben zu können. Wer in Wien, Niederösterreich oder dem Burgenland die österreichische Nationalelf anfeuern möchte, hat bei Open-Air-Screens, Sportsbars und vielfältigen Public-Viewing-Konzepten zahlreiche Möglichkeiten. Von gemütlichen Schanigärten bis zu stimmungsvollen Open-Air-Locations – hier ein Überblick über die besten Public-Viewing-Spots. Anpfiff ist am Donnerstag, dem 2. Juli, um 21 Uhr – quasi zur besten Sendezeit hierzulande.

WM-Viewing am Donauturm Praktisch erreichbar mit der U1 bis Alte Donau oder Kaisermühlen-VIC sowie mit der U6 bis Neue Donau lädt der Donauturm mitten im Grünen zum Public Viewing ein. Das Spiel Österreich gegen Spanien wird auf mehreren Großleinwänden übertragen – wahlweise unter freiem Himmel oder im klimatisierten Indoor-Bereich. Für rund 100 Euro gibt es ein All-you-can-eat-Angebot mit Fingerfood und Pizza sowie All-you-can-drink mit Bier, Wein und Softdrinks. Adresse: Donauturmplatz 1, 1220 Wien WM schauen mitten im Achten Das Palais Freiluft im Garten des Palais Auersperg zeigt ausgewählte Spiele auf einer großen LED-Wall. Unter freiem Himmel kann man beim KURIER Public Viewing am Donnerstag beim Spiel Österreich gegen Spanien mitfiebern. Bei sommerlicher Open-Air-Atmosphäre werden Drinks und Snacks geboten, die für einen genussvollen Fußballabend sorgen. Die Tickets sind bereits ausverkauft, der KURIER verlost jedoch noch vier Karten. Hier mitspielen: Letzte Chance 4 Public-Viewing-Tickets zu gewinnen Adresse:Trautsongasse 1b, 1080 Wien

Public Viewing mit Grätzl-Atmosphäre Im 9. Bezirk, im neuen Althan Quartier über dem Franz-Josefs-Bahnhof, verwandelt sich das Businessquartier Francis in eine Public-Viewing-Arena. Gezeigt werden alle Spiele, die zwischen 18 und 22 Uhr beginnen – so auch das Match am Donnerstag. Die Übertragung findet auf einem großen Screen im Freien statt. Der Eintritt ist kostenlos, Platz gibt es für rund 500 Gäste. Kinder sind ebenfalls willkommen, für die kleinen Fußballfans gibt es einen eigenen Bereich. Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten. Adresse: Julius-Tandler-Platz 3, 1090 Wien Mitfiebern im Garten Auch im Gleis//Garten werden ausgewählte WM-Spiele auf einer XXL-Leinwand übertragen. Snacks, Drinks und ausgelassene Stimmung mit Garten-Flair sorgen für echtes Public-Viewing-Feeling. Ab fünf Personen kann reserviert werden, spontane Besucher sind ebenfalls willkommen. Adresse: Eichenstraße 2, 1120 Wien

WM-Feeling in der Boulderhalle Das flash Café im 20. Bezirk ist zwar vor allem durch die angrenzende Boulderhalle bekannt, das Lokal ist jedoch separat zugänglich. Während der gesamten WM werden hier Spiele gezeigt, die mit den Öffnungszeiten des Lokals zusammenfallen – darunter auch Österreich gegen Spanien. Bei Kaffee oder Bier lässt sich bei Schönwetter Fußballstimmung im Gastgarten genießen. Adresse: Adolf-Schmidl-Gasse 4, 1200 Wien

Public Viewing am ÖFB-Campus Der Österreichische Fußballbund (ÖFB) tritt selbst als Veranstalter in Erscheinung, um das erste Knock-out-Spiel mit österreichischer Beteiligung seit 1954 zu zeigen. Das Event findet im ÖFB-Campus in der Seestadt in Wien-Donaustadt statt. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Ein Blick auf die Ticket-Homepage am Mittwochvormittag zeigte allerdings, dass die Veranstaltung sehr gut gebucht ist. Insgesamt waren laut ÖFB knapp 1.000 Plätze verfügbar. Adresse: Seestadtstraße 22, 1220 Wien

Wo es in Wien dieses Jahr KEINE Public Viewings gibt Generell sind heuer viele Public Viewings ausgefallen, weil ein Gutteil der Spiele zu Zeiten stattfindet, die weit nach der Sperrstunde beginnen. In Wien betraf das einige Traditionsveranstaltungen - Rathausplatz, Prater und Strandbar Hermann etwa.