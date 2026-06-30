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Gewinnspiele

Spanien vs. Österreich: 4 Tickets für das KURIER Public Viewing zu gewinnen

Der KURIER verlost 1 x 4 Eintrittskarten für das WM KURIER Public Viewing zum Spanien vs. Österreich Spiel am 02. Juli um 17 Uhr im Palais Freiluft
KURIER Marketing
30.06.2026, 15:32

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Gewinne 4 Tickets für das KURIER Public Viewing!

Österreich gegen Spanien, Fußballfieber pur und die beste Public-Viewing-Stimmung im Palais Freiluft:
Am Donnerstag, 2.7um 21 Uhr wird beim KURIER Public Viewing gemeinsam mitgefiebert, gejubelt und gefeiert.

Die Tickets sind bereits ausverkauft – aber du hast noch die Chance, dabei zu sein:
Wir verlosen 1 x 4 Eintrittskarten für das KURIER Public Viewing.

Fülle einfach das Teilnahmeformular aus und schon bist du im Lostopf.
Viel Glück!⚽🏆

Hier mitspielen: Letzte Chance: 4 Public-Viewing-Tickets gewinnen

kurier.at  | 

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