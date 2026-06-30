Spanien vs. Österreich: 4 Tickets für das KURIER Public Viewing zu gewinnen

Gewinne 4 Tickets für das KURIER Public Viewing!

Österreich gegen Spanien, Fußballfieber pur und die beste Public-Viewing-Stimmung im Palais Freiluft:

Am Donnerstag, 2.7. um 21 Uhr wird beim KURIER Public Viewing gemeinsam mitgefiebert, gejubelt und gefeiert.



Die Tickets sind bereits ausverkauft – aber du hast noch die Chance, dabei zu sein:

Wir verlosen 1 x 4 Eintrittskarten für das KURIER Public Viewing.



Fülle einfach das Teilnahmeformular aus und schon bist du im Lostopf.

Viel Glück!⚽🏆

Hier mitspielen: Letzte Chance: 4 Public-Viewing-Tickets gewinnen