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Spanien vs. Österreich: 4 Tickets für das KURIER Public Viewing zu gewinnen
Der KURIER verlost 1 x 4 Eintrittskarten für das WM KURIER Public Viewing zum Spanien vs. Österreich Spiel am 02. Juli um 17 Uhr im Palais Freiluft
Gewinne 4 Tickets für das KURIER Public Viewing!
Österreich gegen Spanien, Fußballfieber pur und die beste Public-Viewing-Stimmung im Palais Freiluft:
Am Donnerstag, 2.7. um 21 Uhr wird beim KURIER Public Viewing gemeinsam mitgefiebert, gejubelt und gefeiert.
Die Tickets sind bereits ausverkauft – aber du hast noch die Chance, dabei zu sein:
Wir verlosen 1 x 4 Eintrittskarten für das KURIER Public Viewing.
Fülle einfach das Teilnahmeformular aus und schon bist du im Lostopf.
Viel Glück!⚽🏆
Hier mitspielen: Letzte Chance: 4 Public-Viewing-Tickets gewinnen
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