England vs. Kongo: Tuchel im Fernduell mit ÖFB-Teamchef Rangnick

Nach dem Ausscheiden seiner Landsleute hat Englands Coach Thomas Tuchel gute Chancen, der beste Deutsche bei der WM zu werden. Sein letzter verbleibender Konkurrent ist ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

Das alles interessiert Tuchel vor dem Sechzehntelfinale gegen die DR Kongo aber herzlich wenig (18 Uhr/live auf ORF 1). In der Heimat gibt es jede Menge Kritik – obwohl sich England als Gruppensieger für die K.-o.-Phase qualifiziert hat. Wirklich überzeugen konnten die Three Lions nur im ersten Gruppenspiel gegen Kroatien, da vor allem in der zweiten Halbzeit. „Es fehlt an der Intensität“, kritisierte etwa Ex-Manchester-United-Kapitän Roy Keane.

Die Hoffnungen der Engländer ruhen auf den Schultern ihren Superstars. Harry Kane (3 Tore) und Jude Bellingham (2 Tore, 1 Assist) halten gemeinsam bei sechs Torbeteiligungen. Genauso viele Treffer hat England insgesamt erzielt. Während Real-Regisseur Bellingham im letzten Gruppenspiel gegen Panama seinen Durchbruch hatte, darf sich Bayern-Goalgetter Kane mittlerweile alleiniger WM-Rekordtorschütze Englands nennen. Er hält bei mittlerweile 11 WM-Treffern, hat Legende Gary Lineker (10) überholt.