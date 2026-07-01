England vs. Kongo: Tuchel im Fernduell mit ÖFB-Teamchef Rangnick
Nach dem Ausscheiden seiner Landsleute hat Englands Coach Thomas Tuchel gute Chancen, der beste Deutsche bei der WM zu werden. Sein letzter verbleibender Konkurrent ist ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.
Das alles interessiert Tuchel vor dem Sechzehntelfinale gegen die DR Kongo aber herzlich wenig (18 Uhr/live auf ORF 1). In der Heimat gibt es jede Menge Kritik – obwohl sich England als Gruppensieger für die K.-o.-Phase qualifiziert hat. Wirklich überzeugen konnten die Three Lions nur im ersten Gruppenspiel gegen Kroatien, da vor allem in der zweiten Halbzeit. „Es fehlt an der Intensität“, kritisierte etwa Ex-Manchester-United-Kapitän Roy Keane.
Die Hoffnungen der Engländer ruhen auf den Schultern ihren Superstars. Harry Kane (3 Tore) und Jude Bellingham (2 Tore, 1 Assist) halten gemeinsam bei sechs Torbeteiligungen. Genauso viele Treffer hat England insgesamt erzielt. Während Real-Regisseur Bellingham im letzten Gruppenspiel gegen Panama seinen Durchbruch hatte, darf sich Bayern-Goalgetter Kane mittlerweile alleiniger WM-Rekordtorschütze Englands nennen. Er hält bei mittlerweile 11 WM-Treffern, hat Legende Gary Lineker (10) überholt.
Alleine werden es die Superstars aber wohl nicht richten. Denn auf die Three Lions wartet im Duell der Raubkatzen ein bissiger Gegner. Dass die Leoparden aus der DR Kongo keine Angst vor großen Namen haben, haben sie beim 1:1 gegen Portugal bewiesen.
Kommentare