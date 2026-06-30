Es fehlt die Fitness, aber die Chance lebt

Ich bin noch immer komplett überwältigt und begeistert von den finalen Sekunden des Algerien-Spiels. Wegen solcher Momente liebe ich den Fußball so sehr. Von Weltuntergangsstimmung und absolutem Schockzustand zu purer Ekstase. Als Spieler habe ich es immer gehasst, nach solchen Momenten Kritik zu lesen. In meiner jetzigen Rolle als Fan und vor allem Experte empfände ich es aber als Versäumnis, bei aller berechtigter Begeisterung und Euphorie nicht auch die Dinge anzusprechen, die wir verbessern müssen – gerade im Hinblick auf das anstehende Spiel gegen Spanien.

Mehr hohes Pressing erwünscht Ja, wir sind im Sechzehntelfinale – und das ist toll. Es ist jedoch auch so, dass wir uns speziell gegen Spanien in einigen Dingen verbessern müssen, wenn wir eine Chance haben wollen. Beginnen wir beim Abwehrverhalten. Marcel Sabitzer meinte nach der Algerien-Partie sogar selbst, dass das teilweise unseriös war. Da kann ich ihm nur beipflichten. Gegen Spanien muss Österreich viel aktiver spielen. Ich wünsche mir auch, viel mehr vom hohen Pressing zu sehen, das diese Mannschaft unter Teamchef Ralf Rangnick auszeichnet. Dieses Stilmittel ist quasi die DNA der Mannschaft, welche ich jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr in der Art und Weise gesehen habe, wie wir sie schon auf den Platz gebracht haben. Ein Grund dafür ist meiner Meinung nach, dass einige Spieler nicht so richtig fit sind.

Schwierige Rückkehr Ein paar Stützen unserer Mannschaft hatten während der Saison entweder längere Verletzungsphasen oder haben einfach zu wenig gespielt. Bei der EM ’24 waren wir den Gegnern wie Polen und den Niederlanden körperlich überlegen und sind gefühlt über sie „drüber gerannt“. Diese Fitness fehlt. Wir sind nur sehr schwer in der Lage, einen Gang raufzuschalten, wenn es darauf ankommt. Vielleicht klappen deswegen manche Dinge nicht wie gewohnt. Ebenso im Spiel nach vorne. Laut einer FIFA-Statistik sind wir eine jener Mannschaften, die von allen bei der WM mitunter am wenigesten auf das gegnerische Tor schießen. Auch das ist besorgniserregend und muss besser werden.