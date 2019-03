Neuer Sportdirektor: Rapid bastelt an der Barisic-Rückkehr

Und jetzt? Will Krammer mit Bickel das Gespräch suchen. „Wir werden uns unterhalten. Es geht um eine Analyse, was passiert ist und wie wir in die Zukunft gehen“, sagt Krammer. Der in der Heimat noch so erfolgreiche 53-Jährige versichert, dass er den Klub in der Krise nicht im Stich lassen will. Aber dass Rapid in seinen 27 Monaten Amtszeit nie konstant gut spielte, setzt Bickel arg zu: „Wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, ist die Konstanz weg.“