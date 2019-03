Rapid verpasst den Einzug in die Meistergruppe

Nach der Länderspielpause, also in zwei Wochen, geht es weiter. Am 30. März finden die drei Spiele der Qualifikationsgruppe (alle ab 17 Uhr), am 1. April dann die drei Partien der Meistergruppe (zwei Spiele um 14.30 Uhr, ein Spiel um 17 Uhr). Die Bundesliga will bis Mitte der Woche den Spielplan der ausstehenden zehn Runden bekannt geben.