Zehn kriselnde Veilchen verlieren bei Sturm Graz

Rund 300 Austria-Fans machten die Reise nach Graz mit, um sich nach der Arbeitsverweigerung gegen Altach (1:3) ein Bild davon zu machen, wie ein Neuanfang aussehen kann. Das Einzige, worum es ging bei der erstmals von Robert Ibertsberger betreuten Austria. Sturm brauchte den Sieg nicht nur zur Stärkung des Selbstvertrauens. Und dieser gelang.

Gegen die erneut sehr zaghafte Austria belohnte man den Angriffsgeist mit einem 1:0-Sieg. Agil begannen die Steirer, vor allem Mensah und Kiteishvili stellten die Austria-Abwehr immer wieder vor Probleme. Und dennoch stand ein Austrianer im Zentrum des ersten Höhepunktes: Cuevas nahm in einer völlig unerheblichen Situation gegen den Grazer Lovric in der Nähe der Mittellinie den Ellbogen zur Hand und musste vom Platz. Dabei hatte der Uruguayer nach einem langen Bankerl-Dasein wieder eine Chance bekommen. Seine Tage in Wien dürften damit gezählt sein.