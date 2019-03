Rapid fällt gegen Hartberg um - und bleibt unter dem Strich

19.200 Rapid-Fans waren mit der Hoffnung auf die Rettung in letzter Runde ins Allianz Stadion gekommen. Was sie zu sehen bekamen – neben vielen Blicken auf den Spielstand beim WAC (gegen die Admira) und bei Sturm (gegen die Austria) – war ein kurioses Spiel. Aber kein Wunder in Grün.

Dabei hatte es 50 Minuten lang so ausgesehen, als könnte Rapid doch noch den Sprung in die Meistergruppe schaffen. Doch es folgte der nächste Selbstfaller – nur 2:2 gegen Hartberg.