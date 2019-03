Salzburg und LASK enteilen im Gleichschritt

Das zeigt einerseits, wie sehr sich Innsbruck in dieser Liga plagt, vor allem aber spricht es für die Souveränität und Qualität der Salzburger. Auch wenn die neue Tabelle die Dominanz des Titelverteidigers nun nicht mehr so widerspiegelt: Aus neun Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger und größten Herausforderer LASK wurden durch die Punktehalbierung vier, da die Salzburger am Tivoli (2:0) und die Linzer in Altach (2:1) Erfolge einfuhren.

Die Oberösterreicher hatten dabei deutlich mehr Mühe, ihre Pflicht zu erfüllen. Für einige Minuten war ihr Rückstand auf Salzburg in der bereinigten Tabelle sogar auf sechs Zähler angewachsen, nachdem Mergim Berisha die Altacher in Führung gebracht hatte (38.). Pikanterie am Rande: Der 20-Jährige ist eine Leihgabe von Red Bull und spielte letztes Jahr noch beim LASK.